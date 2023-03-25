На звание дружелюбного к семьям ресторана претендуют 59 заведений

В течение следующих двух месяцев сотни эстонских семей оценят заведения общественного питания, подавшие заявку на получение почетного знака. При оценке мест питания людей просят обратить внимание на то, подходят ли для детей и семей меню, обслуживание, пространственные решения, доступность, а также предоставляют ли детям для развлечения развивающие игрушки.

„Одному месту питания оценку дают две эстонские семьи, а затем состоящее из экспертов жюри рассматривает результаты, при необходимости задает ресторанам дополнительные вопросы, и делает окончательный выбор. Мы хотим рассказать о дружелюбных к семьям ресторанах в июне, прямо перед летними школьными каникулами“, - отметила руководитель инициативы Трийну Синк из Союза многодетных семей Эстонии.

В прошлом году на звание дружелюбного к семьям ресторана подали заявки 62 заведения, из которых 40 были признаны достойными почетного знака. По словам Синк, большинство удостоенных знака в прошлом году ресторанов, примут участие в акции и в этом году, но в списке есть и совершенно новые участники.

„В любом случае, мы с нетерпением ждем, насколько в этом году нашим ресторанным критикам – то есть семьям – понравятся новые участники и уже признанные семейные рестораны“, - добавила Синк.

Каждый год Союз многодетных семей Эстонии присуждает знак дружелюбного к семьям ресторана, чтобы найти и отметить рестораны и кафе по всей Эстонии, которые в своей работе уделяют внимание семьям с детьми. С помощью знака союз хочет предоставить семьям надежный ориентир в навигации по эстонскому ресторанному ландшафту, отмечая те места, где всегда приятно пообедать всей семьей. Знак выдается в сотрудничестве с Министерством социальных дел.

В этом году на статус дружелюбного к семьям ресторана претендуют 59 заведений по всей Эстонии: