Личный извоз: кто и как может воспользоваться социальным транспортом?
Услуга социального транспорта действует в Таллинне уже с 1998 года. Раньше она называлась инватакси, теперь же название – уже другое, и возможности воспользоваться специальным транспортом тоже немного расширились. По-прежнему услуга предназначена для людей, которые в силу проблем со здоровьем не всегда могут пользоваться общественным транспортом. Затраты на перевозки компенсирует горуправа. Аналогичные услуги предоставляют и управы других городов.
Одна из постоянных клиентов бывшего инватакси Тина (имя изменено) пользуется этой услугой с самого её появления в 1998 году. Женщина ещё с детства вынуждена бороться с церебральным параличом. Ходить она может, но с большим трудом и только с тростью. Поэтому специальный транспорт женщину выручает. Тина очень довольна услугой этой услугой.
„Водители отзывчивые, помогают, когда надо. Я пожаловаться не могу. Возможно, у кого-то другая точка зрения, но у меня жалоб нет“, - говорит Тина.
По ее словам, больше всего услуга нужна зимой. „Летом ещё можно проехать на автобусе. А зимой до транспорта уже сложнее добраться, ведь остановки далеко от дома, на улице скользко, убирают не везде. И это я говорю только про себя. Другим людям с глубокой инвалидностью услуга перевозки нужна круглогодично“, - считает женщина.
Три варианта
Услуга социального транспорта в Таллинне разделена на три типа: маршрутные перевозки, внеплановые перевозки и такси.
Маршрутными перевозками можно пользоваться бесплатно. Они организованы в качестве отдельных линий, по аналогии с общественным транспортом. Поездки нескольких человек планируются на одном маршруте. Клиенты могут видеть свои поездки и графики в инфосистеме услуги социального транспорта sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. В самообслуживании доступны графики поездок на будущую неделю с 13 часов пятницы. Если человек выбрал услугу оповещения по смс или электронной почте, он получит график предпочтительным для него способом.
Услуга внеплановых перевозок доступна бесплатно, но не больше 12 раз за год. Однако при необходимости можно воспользоваться этой же услугой за частичную оплату (2 евро за один раз, до 4 поездок в месяц). Число платных поездок не ограничено, стоимость - 13 евро в час.
Заказывать услугу маршрутной или внеплановой перевозки надо заранее - минимум за пять рабочих дней.
При использовании услуги такси доля самофинансирования составляет 25% от счета.
Услуги маршрутных перевозок и внеплановых перевозок включают и помощь водителя. При заказе такси водитель может помочь спуститься с первого этажа.
Для поездок за пределы Таллинна в другие самоуправления можно использовать четыре частично оплачиваемые поездки в год, доля участия клиента – 0,13 евро за км. Услугу такси можно использовать в пределах 190 евро в месяц, к этой сумме добавляется доля самофинансирования – 25% от стоимости каждой поездки.
И на работу, и в магазин
Услугу маршрутных и случайных перевозок в Таллинне оказывает AS Tallinna Linnatransport (TLT), услугу такси - Forus Takso Eesti AS.
Социальный транспорт предназначен для людей, которые в силу особых потребностей или проблем со зрением или опорно-двигательным аппаратом не могут использовать личный или общественный транспорт. Маршрутные перевозки включают регулярные поездки, например, в детский сад, школу, на работу, в опорный центр, на диализ.
Внеплановые перевозки, которые осуществляет Forus Takso, можно использовать и для других личных целей. Можно и для поездки в магазин вызвать такси. Но стоит учитывать, что машина не будет ожидать, пока вы делаете покупки. Для возвращения придется делать новый заказ.
„Предприятие TLT предоставляет услуги социального транспорта с января 2021 года. Ежедневно нашими услугами пользуется порядка 750 клиентов. В прошлом году нашими услугами социального транспорта воспользовалось более 1500 человек, было совершено 17 873 поездки. Обе наши услуги пользуются большим спросом, но за последние два года количество спецперевозок выросло на 300%, что составляет порядка 20 поездок в день. То есть, это заказ индивидуальных поездок в медучреждение и т.д.“, - говорит замруководителя отдела спецперевозок TLT Катрин Халанурм.
Она добавляет, что они предоставляют услуги социального транспорта на специально оборудованных микроавтобусах. Всего их - 42.
„В середине 2021 года мы закупили 16 новых микроавтобусов, обновив практически 50% автопарка. Все микроавтобусы оснащены спецподъемниками и местами для инвалидных кресел. Два автобуса рассчитаны на 9 мест и 14 автобусов на 16 мест. В этом году мы планируем объявить новый тендер на приобретение дополнительного инватранспорта. Подготовка документов и спецификации ведется в сотрудничестве с представителями людей с ограниченными возможностями, чтобы транспорт отвечал их пожеланиям и ожиданиям“, - отмечает Халанурм.
А как в других городах?
Аналогичные услуги социального транспорта организуют и управы других городов.
Например, в Нарве данную услугу оказывают фирмы Narva Sotsiaaltöökeskus, SA Narva Haigla, FIE Andrey Latyshev, Mayer OÜ, abitaxi OÜ, MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK, FIE Mihhail Nikitini ettevõte transport.
„В 2022 году услуга социального транспорта была оказана 59 детям с недостатком здоровья. В случае совершеннолетних лиц поступило 288 ходатайств на получение пособия на транспорт, из них 102 человека трудоспособного возраста и 186 человек возраста 65+. Специализированный оборудованный транспорт для тяжелых больных использовало 76 человек. Услуга была оказана для посещения лечебных центров и общеобразовательных учреждений по всей Эстонии“, - говорит директор Нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк.
Пособие могут получить лица с 18 лет и старше с глубокими или тяжёлыми недостатками движения, которые по причине недостатка в здоровье не могут использовать общественный транспорт. Соответствующее ходатайство надо подать в Департамент социальной помощи. Заказ самой услуги производится по предварительной записи за 12 часов до начала поездки. Предельный размер пособия – 100 евро в год. О пособии можно ходатайствовать в течение 3 месяцев после использования услуги социального транспорта.
В Тарту социальный транспорт предоставляет фирма OÜ Tartaline. Ею пользуются 1300 тартусцев, из них 1094 - это люди в возрасте от 65 лет. Для подачи ходатайства об услуге следует обратиться в районный центр отдела социальной помощи и здравоохранения к специалисту по попечительству. Предельный квартальный размер услуги составляет 50 евро. Размер собственного участия лица - 1/3 от стоимости поездки.
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Подробная информация об услуге социального транспорта
В Таллинне
Департамент социальной помощи и здравоохранения. Teл. 645 7465 . Э-почта: tiia.tiik@tallinnlv.ee
В Нарве
Нарвский центр социальной работы. Тел. +372 357 7096. Э-почта: nstk@narva.ee
В Тарту
Отдел социальной помощи и здравоохранения Тартуской городской управы. Тел. 736 1305 и 736 1306. Э-почта: sto@tartu.ee