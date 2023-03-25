Личный извоз: кто и как может воспользоваться социальным транспортом?

Одна из постоянных клиентов бывшего инватакси Тина (имя изменено) пользуется этой услугой с самого её появления в 1998 году. Женщина ещё с детства вынуждена бороться с церебральным параличом. Ходить она может, но с большим трудом и только с тростью. Поэтому специальный транспорт женщину выручает. Тина очень довольна услугой этой услугой.

„Водители отзывчивые, помогают, когда надо. Я пожаловаться не могу. Возможно, у кого-то другая точка зрения, но у меня жалоб нет“, - говорит Тина.

По ее словам, больше всего услуга нужна зимой. „Летом ещё можно проехать на автобусе. А зимой до транспорта уже сложнее добраться, ведь остановки далеко от дома, на улице скользко, убирают не везде. И это я говорю только про себя. Другим людям с глубокой инвалидностью услуга перевозки нужна круглогодично“, - считает женщина.

Три варианта

Услуга социального транспорта в Таллинне разделена на три типа: маршрутные перевозки, внеплановые перевозки и такси.

Маршрутными перевозками можно пользоваться бесплатно. Они организованы в качестве отдельных линий, по аналогии с общественным транспортом. Поездки нескольких человек планируются на одном маршруте. Клиенты могут видеть свои поездки и графики в инфосистеме услуги социального транспорта sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. В самообслуживании доступны графики поездок на будущую неделю с 13 часов пятницы. Если человек выбрал услугу оповещения по смс или электронной почте, он получит график предпочтительным для него способом.

Услуга внеплановых перевозок доступна бесплатно, но не больше 12 раз за год. Однако при необходимости можно воспользоваться этой же услугой за частичную оплату (2 евро за один раз, до 4 поездок в месяц). Число платных поездок не ограничено, стоимость - 13 евро в час.

Заказывать услугу маршрутной или внеплановой перевозки надо заранее - минимум за пять рабочих дней.

При использовании услуги такси доля самофинансирования составляет 25% от счета.