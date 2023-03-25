Это любовь! Белые медведи Фрийда и Распутин воссоединились в Таллиннском зоопарке

В понедельник утром белые медведи из Таллиннского зоопарка Фрийда и Распутин встретились вновь. Как только открылся разделяющий медведей люк, Фрида, которая после освежающего душа ранним утром превратилась в грязную медведицу, бросилась со всех лап к Распутину.

Воссоединение было бурным, и в конце концов утомило их обоих. Животные останутся вместе, пока не подадут сигнал о том, что хотят отдохнуть друг от друга.

Фриду и Распутина сводили два раза, чтобы получить потомство. К сожалению, обе попытки не увенчались успехом: в 2021 году первый новорожденный медвежонок умер при родах, в 2022 году родилось трое медвежат, но все они прожили лишь несколько дней. В результате вскрытия и клинических испытаний причинами смерти медвежат признаны менингит и заражение крови в результате тяжелых родов.

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, одним из негативных факторов может быть возраст Фриды. Однако, несмотря на это, зоопарк не теряет надежды и верит, что Фрида и Распутин все же станут счастливыми родителями.