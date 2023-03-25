В Таллинне белорусы отметили День Воли. В Беларуси при нынешней власти этот праздник запрещен

Поздравить белорусов в Эстонии пришли посол США в Эстонии Джордж Кент, друг демократической Беларуси, посол Республики Польша Гржегорж Козловский, посол Литовской Республики Раймонда Мурмакайте. С приветственной речью выступил и депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ. На митинге присутствовали послы Латвии и Ирландии, представители Испании и Германии. Также в эстонскую столицу приехали и белорусы Финляндии.

На митинге почтили память павшим в Украине, а также вспомнили и политических заключенных, которых сейчас в Беларуси 1700 человек. Уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов рассказал RusDelfi, что отмечаемый уже более века День Независимости (Дзень Волі) фактически запрещен в Беларуси.

„Этот символический день очень популярен в белорусской диаспоре, но беспокоит режим Лукашенко,. Народная мудрость гласит, что Беларусь существует с начала времен, когда Пярун, коснулся камня и оживил его. Но лишь только утром 25 марта 1918 года мир увидел возникновение независимой страны с таким именем впервые, — рассказывает уполномоченный офиса Тихановской. — Белорусская Народная Республика была провозглашена во время Первой мировой войны, когда несколько других европейских наций, таких как Украина, Польша, Финляндия и Ирландия, получили независимость. В отличие от них, БНР не долго просуществовала, по крайней мере, территориально. В 1920 году ее правительство, Рада, вынуждено было бежать из-за российского вторжения на востоке и польского на западе. С тех пор она существует как самое старое правительство в изгнании в мире“.

25 марта имеет колоссальное значение для белорусского народа. Несмотря на все проблемы и недолгое существование в территории, Народная Республика имеет решающее значение в создании белорусской нации. Без БНР не было бы нынешней Республика Беларусь.