В Госдуме РФ заявили, что низкий уровень безработицы в России связан с высокой смертностью и мобилизацией

„Откуда у вас возьмётся сила, если вы себя уничтожаете? Если у нас естественная убыль населения в позапрошлом году за миллион человек, вымирание людей, и никто за это не наказан. Вымирание населения за прошлый год — порядка 600 тысяч человек, ещё сколько-то, ну точно больше 200 тысяч, убежало, правда, вернулась примерно половина убежавших, но всё равно минус 700 тысяч человек“, — сказал Делягин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал число безработных в России — 2,7 миллиона. Котяков подчеркнул, что уровень безработицы минимален (3,6 процента). В свою очередь Делягин отметил, что в случае мобилизации еще 300 тысяч человек, показатель безработицы будет еще ниже.

„Все гордятся, какая у нас низкая безработица. Ребят, а вы ещё 300 тысяч человек мобилизуйте, у вас ещё ниже безработица будет. А ещё миллион угробьте своей замечательной оптимизацией здравоохранения, у вас ещё ниже будет безработица“, — сказал Делягин.

Кроме того, он считает закономерным, что в нынешнее время российские женщины не стремятся рожать детей.

„Правильно. Потому что ребёнок для абсолютного большинства граждан России — это билет в нищету, в один конец. Если вам рассказывают, что материнский капитал введён потому, что если вам платить нормальное человеческое пособие, вы его будете пропивать (это официальная была формулировка при введении материнского капитала), то простите, пожалуйста, когда государство ваш враг, это очень сложно, это некоторый подвиг, простите“, — сказал Делягин.

Михаил Делягин — депутат Госдумы от партии „Справедливая Россия — за правду“. Заместитель председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также по экономической политике.