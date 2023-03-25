Жители Эстонии – самые большие климатические скептики в странах Северной Европы и Балтии

Четвертый год подряд по заказу концерна Orkla международная исследовательская фирма Ipsos проводит в странах Северной Европы и Балтии опрос, чтобы выяснить отношение людей к устойчивому образу жизни и потреблению.



Результаты опроса показали, что жители Эстонии наиболее скептически относятся к климатическим вопросам, меньше всего склонны ежедневно делать экологичные выборы и реже всего интересуются воздействием продуктов на окружающую среду. Лишь 57% соотечественников стараются уменьшить дома количество пищевых отходов (в среднем по семи странам 68%), 46% сортируют отходы (в среднем по семи странам 67%), 21% стараются покупать местные продукты (в среднем по семи странам 38%), 10% ради климата едят меньше мяса (в среднем по семи странам 21%). Стремление к жизни без использования автомобилей было одним из немногих критериев, где жители Эстонии показали лучшие, чем в среднем, результаты (22% против 16% в среднем).



„Если раньше казалось, что, по крайней мере в некоторых аспектах, отношение к экологии небольшими шагами двигается к улучшению, то за последние два года мнения людей в основном остались прежними, либо даже стали меняться в противоположную сторону, – рассказала о результатах опроса руководитель по устойчивому развитию Orkla Eesti Эвелин Хейберг. – Исследование демонстрирует, что люди сбиты с толку и не понимают, что конкретно является устойчивым, а что нет. Логично, что отчасти это сказывается на предпочтении экологичных вариантов. Несомненно, важную роль также играют доступность таких вариантов и их пригодность к использованию в повседневной жизни. Это серьезный вызов для производителя продуктов питания: как лучше объяснить, какое сырье, упаковка и методы производства являются устойчивыми и почему это важно“.



При сравнении семи стран выяснилось, что жители Эстонии менее всего обеспокоены изменением климата (всего 58% населения), а каждый третий вообще не признает существования климатического кризиса, что делает нас самыми большими климатическими скептиками. В течение года желание жителей страны сократить потребление и сортировать отходы уменьшилось. Однако в то же время мы беспокоимся о ресурсах и думаем о продуктах питания, источниках энергии и лесах. Общие установки эстонцев не сильно отстают от наших соседей, но мы предпринимаем значительно меньше практических шагов, и охрана окружающей среды не находит отражения в нашем повседневном образе жизни.



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На панельной дискуссии выводы исследования обсудили психолог Грете Арро, лидер эстонского Зеленого перехода Кристи Клаас и глава Eesti Pandipakend Каупо Карба. Участники дискуссии поразмышляли о том, что мы можем сделать, чтобы жители Эстонии хотели предпринимать практические экологичные действия и знали, как именно это делать.



Грете Арро, психолог:

„Война в Украине показала, что хоть она и удорожает жизнь, люди готовы отдавать деньги нуждающимся и жертвовать. Человеческое поведение многогранно, мы способны сделать выбор, который ударит по нашему кошельку, но он должен быть осмысленным. Наша цель – прийти к тому, что защита окружающей среды станет одной из основных ценностей человека в целом“.



Кристи Клаас, лидер эстонского Зеленого перехода:

„На человека можно воздействовать через кошелек и баланс ценностей. Государство может вводить налоги и создавать правила, но посредством одних только приказов и запретов результата не получишь, хотя и без них тоже. Мы должны прийти к тому, что у всех будут одинаковые ценности, но это не может случиться в одночасье. Осведомленность и основанное на ценностях поведение можно улучшать лишь шаг за шагом“.



Каупо Карба, эксперт по упаковке:

„Мы не должны ставить потребителя в ситуацию, когда в магазине ему приходится задаваться вопросом, экологична ли та или иная упаковка. Вся упаковка должна быть экологичной. Пригодность к вторичной переработке просто должна быть частью процесса разработки упаковки“.

