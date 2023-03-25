Зеленский: Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов

„Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать [контрнаступление]“, — сказал президент. Он также добавил, что ситуация на востоке страны остается сложной, в том числе потому, что российские военные ежедневно используют втрое больше снарядов, чем ВСУ.

В 2023 году Россия предприняла попытки наступления на нескольких участках фронта, однако к концу марта российские войска так и не достигли значительных успехов. Более того, некоторые западные эксперты уже высказали мнение, что наступление России выдохлось и, как ожидается, в ближайшее время ВСУ перейдут в контрнаступление. Эту информацию, в частности, подтвердил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что украинское наступление может начаться уже в мае.