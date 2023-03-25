Селевко: меня мотивирует Малинин, я тоже пробовал прыгнуть четверной аксель

Селевко за короткую программу набрал 76.81 балла и прошел в произвольную программу с 15-го места. Начало произвольной у Михаила не задалось, но потом он смог собраться и показал свой лучший результат этого сезона - 154.13 балла за произвольную и 230.94 балла в сумме за две программы.

„Прокатом, скорее, доволен, хотя и были ошибки. Не все пошло по плану. Но я счастлив самому шансу выступать тут - и рад, что смог бороться до самого конца. И удалось даже наслаждаться прокатом - это не часто происходит. А ещё кататься при таком полном зале - абсолютно новый опыт для меня. Выходишь на лёд, видишь, что зал забил до потолка - и замираешь. И эта энергетика чувствовалась каждую секунду. Я старался держаться до конца проката - и не терять хореографию, не отключаться на вращениях, хоть ног уже не чувствовал совсем, если честно.

Я рад, что в этом сезоне прогрессировал - и уделял внимание не только прыжкам, для меня это большой шаг вперёд. Плюс я смог усложнить прыжки, пока не до конца они все получаются, но я стараюсь. Я раньше был очень стеснительным, но в последнее время понимаю, что с этим надо бороться. Надо добавлять эмоций, учиться контактировать с публикой - это такая же часть выступлений и моей работы. Теперь задача - работать над техникой. И кататься чисто - каждый турнир.

Из усложнений - в планах все квады (кроме акселя пока). На тренировках они все получаются, но для того, чтобы вставить их в программу, нужна стабильность. Но я верю, что все впереди. Меня сильно мотивирует Илья Малинин - мы с ним давно знакомы. Ещё с юниорского гран при - часто катались вместе. Его четверной аксель - это что-то невероятное. Я летом тоже пробовал его прыгнуть, если честно. Пока не совсем успешно, докрутить пока не могу - но я вижу, что это возможно. Главное, что он у меня технически правильно выходит - и поэтому опасность травм гораздо ниже, а это очень важно - не вылететь из процесса подготовки.