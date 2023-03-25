Молодежь в Нарве приглашает горожан зажечь свечи в память жертв массовых депортаций

„Зажжение свечей в память о жертвах мартовской депортации является нашей ежегодной традицией. Мы ставим свечи в Нарве на улице Пушкина от памятника Кересу до бюста Пушкина - в качестве своеобразного напоминания, что жертвами депортаций являлись люди разных национальностей. И первые, кого советская власть отправила в Сибирь, были как раз представители национальных меньшинств“, - заявил представитель „Открытой Республики“ Андрей Терехов.

„К сожалению, история повторяется сейчас на наших глазах. После начала полномасштабной агрессии России против Украины, в Российскую Федерацию были насильственно вывезены 2,8 миллиона украинцев, в большинстве с оккупированных территорий. В их числе 16 тысяч, а по неофициальным данным даже 150-200 тысяч, несовершеннолетних детей. В отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест“, - добавил Терехов.

„Открытая Республика“ — это общегосударственная добровольческая организация, целью которой является активное привлечение молодёжи в процессы принятия решений, развитие гражданского образования и способствование формированию более сплочённого общества.

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