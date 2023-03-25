ФОТО | Почти 600 срочников завершили базовый курс подготовки и принесли присягу

Сегодня в расположении 1-й пехотной бригады эстонской дивизии в Тапа в верности Эстонии поклялись 170 военнослужащих. Помимо этого приняли присягу почти 60 военнослужащих 2-й пехотной бригады и 40 солдат батальона логистики. В Минной гавани в Таллинне присягнуло более 110 моряков военно-морских сил, а в Палдиски почти 140 бойцов военной полиции Караульного батальона.

Произнося текст воинской клятвы, военнослужащие дают слово оставаться верными Эстонской Республике и ее конституционному строю, защищать страну от противника и придерживаться воинской дисциплины. Солдаты приносят присягу после окончания базового курса подготовки– начального этапа обучения солдат, в рамках которого они приобретают индивидуальные навыки и знания.

В конце базового курса подготовки военнослужащие сдают экзамен, в ходе которого проверяются их теоретические знания и практические навыки солдат: такие как выбор огневой позиции, маскировка, определение дистанции, оказание первой медицинской помощи и установка мин. Помимо этого в ходе финального марш-броска проверяется физическая выносливость – в зависимости от воинской части его дистанция может составлять до 50 километров.

Военнослужащие январского призыва служат 11 месяцев, им предстоит стать командирами, водителями или специалистами. Будущие командиры смогут проверить свои управленческие навыки уже этим летом, когда они получат в подчинение новобранцев летнего призыва. Срочная служба готовит граждан к службе в запасе.