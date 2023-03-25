Рагнар Клаван помог легендам „Ливерпуля“ победить „Селтик“
Экс-игрок игрок эстонской национальной сборной по футболу Рагнар Клаван в субботу принял участие в благотворительном матче, где встретились легенды „Ливерпуля“ и „Селтика“. „Ливерпуль“ выиграл матч на „Энфилде“ со счетом 2:0.
Помимо Клавана, в команду „Ливерпуля“ также входят Стивен Джеррард, Дирк Кёйт, Гари Макаллистер, Луис Гарсия и Мартин Шкртел.
Голы в игре забили Джеррард, реализовавший пенальти в первом тайме, и Марк Гонсалес, забивший во втором тайме.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале „Ливерпуля“:
Все доходы от игры идут на финансирование благотворительных программ LFC Foundation и его партнеров.
37-летний Клаван представлял „Ливерпуль“ с 2016 по 2018 год. За два сезона эстонец сыграл 53 игры и забил два мяча.
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