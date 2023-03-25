ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рагнар Клаван принимает участие в игре легенд „Ливерпуля“

Помимо Клавана, в команду „Ливерпуля“ также входят Стивен Джеррард, Дирк Кёйт, Гари Макаллистер, Луис Гарсия и Мартин Шкртел.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале „Ливерпуля“:

Все доходы от игры идут на финансирование благотворительных программ LFC Foundation и его партнеров.

37-летний Клаван представлял „Ливерпуль“ с 2016 по 2018 год. За два сезона эстонец сыграл 53 игры и забил два мяча.

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