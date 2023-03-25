ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рагнар Клаван принимает участие в игре легенд „Ливерпуля“
Игрок сборной Эстонии Рагнар Клаван примет участие в благотворительном матче в субботу, где встретятся легенды футбольных клубов „Ливерпуля“ и „Селтика“. Игра на домашнем стадионе „Ливерпуля“ „Энфилд“ начнется в 17:00 по эстонскому времени.
Помимо Клавана, в команду „Ливерпуля“ также входят Стивен Джеррард, Дирк Кёйт, Гари Макаллистер, Луис Гарсия и Мартин Шкртел.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале „Ливерпуля“:
Все доходы от игры идут на финансирование благотворительных программ LFC Foundation и его партнеров.
37-летний Клаван представлял „Ливерпуль“ с 2016 по 2018 год. За два сезона эстонец сыграл 53 игры и забил два мяча.
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