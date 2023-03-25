25.03.2023, 17:33
Американка Эшли Вагнер: объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?
ФОТО: | Global Look Press
Призер Сочи-2014 Эшли Вагнер высказалась о присутствии российских тренеров на ЧМ.
Российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают на ЧМ итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии, пишет Sports.ru.
„Только что наблюдала за прокатами мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?“ – написала американка в соцсети.
„Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию...“ – добавила экс-фигуристка позже.
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