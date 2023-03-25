Шокирующая статистика: в Литве из дома ежегодно уходит несколько тысяч детей

„Что касается пропавших детей, то в прошлом году таких случаев было 1938. Некоторые дети убегали и по 5 раз. Каждый побег отдельно фиксируется в статистике“, – сказала LNK социальный работник Центра помощи семьям пропавших Аруне Барнатоните.

Она прибавила, что статистика собирается по количеству случаев побега, а не по числу пропавших/сбежавших детей. По ее словам, большую часть пропавших в прошлом году детей нашли.

„Большая часть - это те, кто регулярно убегает из дома“, – сказала Бернатоните. Однако вернулись не все пропавшие.

„Точное число мы назвать не можем, оно нам не известно. Но такие случаи есть. Например, если говорить о нашем центре. Сын одной основательницы этого центра так и не вернулся домой, прошло много лет – 26 лет“, – сказала Бернатоните. По ее словам, дети чаще всего убегают из дома из-за определенных проблем.

„Это могут быть не только издевки, но и насилие, другие серьезные проблемы. Возможно, нехватка внимания. И мы часто начинаем работать с этой проблемой – с бегством из дома, а не с причинами, по которым ребенок убегает. Когда мы проводим профилактическую работу, многие дети рассказывают, что убежали из дома, потому что произошло несчастье, им хотелось убежать. Мы часто даже не можем выяснить – я говорю о специалистах, которые работают“, – сказала Бернатоните.

Что касается причин, она рассказала о распространенном сценарии.

„Люди уезжают на заработки за границу, разрывается связь, люди не могут связаться с близкими“, – заметила она.

По словам Бернатоните, пропавших детей находят чаще, потому что их серьезно ищут во всей Европе. Но в случае со взрослыми такой схемы нет.

„Но нельзя медлить, надо обращаться в полицию, сразу же, как только появляется подозрение, что человек пропал“, – сказала социальный работник.