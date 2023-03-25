Военный, врач, летчик, капитан - самая распространенная схема любовных аферистов

„Если в ходе поисков своей второй половинки человек становится жертвой мошенника, любовного афериста, ему или ей, скорее всего, стыдно или неловко будет признаться друзьям и родным или обратиться в полицию. Тем не менее, сделать это всё же стоит“, — отмечает Анастасия Семенова, веб-полицейский Нарвского отделения полиции.

Жертвой такого мошенничества может стать любой человек, независимо от пола и возраста. Суммы, которые мошеннику удается выманить, тоже разнятся. Здесь все зависит от того, как долго продолжалось общение и какие шаги успела предпринять жертва: кто-то переводит все свои сбережения, а кто-то может даже взять кредит, чтобы помочь своему „возлюбленному“. Самая распространенная схема любовных аферистов, по словам полиции, выглядит так: завязывается знакомство в социальный сетях, человек представляется мужчиной солидной профессии, например, военный, врач, летчик, капитан, или говорит, что он вдовец, одинокий родитель, что вызывает доверие у женщины. Общение может идти как на английcком, так и на русском языке, при этом новый знакомый не выходит на видеосвязь, объясняя это секретностью работы либо техническими трудностями. Фотография в профиле, как правило, просто взята с просторов интернета.

„Такое непринужденное общение может длиться довольно долго, чтобы у жертвы появилось чувство доверия к новому знакомому, — рассказывает Анастасия Семенова. — Был случай, когда мошенник прислал своей жертве подарок — плюшевую игрушку и цветы на день рождения“.

Но через какое-то время, как правило, через две-четыре недели, у человека возникают проблемы, которые можно решить с помощью денег. Например, появляются проблемы со здоровьем и для скорейшего решения сложной ситуации мошенник занимает деньги у жертвы, обязуясь их вернуть при встрече. Все мошенники действуют по отработанной схеме, все описывается подробно и правдоподобно, с предоставлением множества всевозможных документов, фотографий, выписки из истории болезни и так далее.

Про то, как обманывают жительниц Эстонии, можно почитать здесь: „Здравствуйте, красивая женщина!“ Как любовные мошенники выманивают деньги у эстонок?