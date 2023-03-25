СЕЙЧАС на DELFI TV | Кристьян Ильвес завершает успешный сезон этапом КМ в Лахти

Ильвес занимает седьмое место в общем зачете этапов КМ с 613 очками перед двумя заключительными этапами КМ в Лахти. Он еще может догнать австрийца Франца-Йозефа Рерля (664 очка) и немца Винценца Гайгера (663 очка). Лидирует в общем зачете этапа КМ австриец Йоханнес Лампартер с 1325 очками, который на 146 очков опережает немца Юлиана Шмида.