Другие виды
25.03.2023, 12:57

СЕЙЧАС на DELFI TV | Кристьян Ильвес завершает успешный сезон этапом КМ в Лахти

 
Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В эти выходные состоятся заключительные этапы КМ по двоеборью. Delfi TV покажет соревнования с участием Ильвеса в прямом эфире.

Ильвес занимает седьмое место в общем зачете этапов КМ с 613 очками перед двумя заключительными этапами КМ в Лахти. Он еще может догнать австрийца Франца-Йозефа Рерля (664 очка) и немца Винценца Гайгера (663 очка). Лидирует в общем зачете этапа КМ австриец Йоханнес Лампартер с 1325 очками, который на 146 очков опережает немца Юлиана Шмида.

В пятницу были запланированы предварительные соревнования по прыжкам с трамплина. Ильвес показал хороший результат, прыгнув на 123 метра и набрав 130,8 балла. Это был пятый результат дня.

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