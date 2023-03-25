Курьезный случай в Вильяндимаа: приехавшие на кражу воры заперли свой автомобиль

Вильяндимаа идет по следу воров

В конце января в два часа ночи воры вломились в дома, находящиеся на Ыунаайа теэ в Пеэтримыйза (Вильяндимаа). В первый дом они вошли, разбив балконную дверь, во второй – кухонное окно.

„Вместе с соседями мы установили по камерам видеонаблюдения, что воров было не менее двух, у них был автомобиль темного цвета, предположительно универсал Ford, – рассказала в Facebook-группе Märgatud Viljandis одна из жертв – Ану Вахтра-Хеллат. – Что самое прекрасное, отправившись на кражу, воры заперли свой автомобиль. Видимо, боялись, что в округе бродят сомнительные личности“.

Однако это было не последнее дело этих воров: пару недель спустя то же самое повторилось в Ууэвески, Вильяндимаа. В социальных сетях о взломах снова сообщила Вахтра-Хеллат: в этот раз обокрали ее знакомых. Поскольку после случаев в Пеэтримыйза началось расследование, было понятно, что произошедшее, вероятно, является делом рук все тех же преступников, и Вахтра-Хеллат описала, какие дома интересуют воров в первую очередь.

Это частные дома без забора, как минимум одна сторона которых скрыта от соседей или не освещена и не охраняется камерами. Чаще всего воры проникают в дом через окно, а выходят через террасную дверь. Их добычей становятся прежде всего золотые украшения и наличные деньги. Перед этим они ездят вокруг объекта на машине.

„Воры прекрасно разбираются в особенностях современных окон и открывают их ломом. Орудуют по ночам в будни. То, что в доме постоянно проживают люди, их не останавливает. Они находят время, когда дома, по всей видимости, никого нет“, – предупредила Вахтра-Хеллат в своем посте.

Этих воров еще не поймали, так что будьте начеку!

Воруют всё, что представляет ценность