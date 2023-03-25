Андрей Канте: Убрать из названий „vene“ не поможет перевести школы на эстонский язык обучения. В первую очередь нужны учителя(36)
Различные вопросы, касающиеся образования в Эстонии, все чаще звучат из уст политиков. К примеру, сейчас рассматривали проект, предусматривавший переименование пяти муниципальных школ, в названиях которых есть слово „вене“. Решение было отклонено, но вызвало немало споров как и среди представителей власти, так и педагогов и родителей. Почему одни считают это псевдопроблемой и оттягиванием внимания от главного, а другие - об уверенности в том, что переход на эстоноязычное образование будет завершен? В проблеме разбирался RusDelfi.
Проект этого решения был предложен фракцией Isamaa. Они не нашли поддержки большинства членов горсобрания. За переименование проголосовали 13 депутатов (7 от Партии реформ, 5 от Isamaa и 1 от EKRE), против - 37 (32 от центристов, 5 от соцдемов), трое (все от Eesti 200) воздержались.
Речь идет о Русской гимназии Хааберсти, Таллиннском Линнамяэском русском лицее, Ласнамяэской русской гимназии, Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее и Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии.
Решение комисси по образованию представлял Андрей Канте.
— Как вы думаете, почему представили Isamaa предложили такой проект?