Новости Эстонии
25.03.2023, 17:00

Андрей Канте: Убрать из названий „vene“ не поможет перевести школы на эстонский язык обучения. В первую очередь нужны учителя

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Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Sven Arbet

Различные вопросы, касающиеся образования в Эстонии, все чаще звучат из уст политиков. К примеру, сейчас рассматривали проект, предусматривавший переименование пяти муниципальных школ, в названиях которых есть слово „вене“. Решение было отклонено, но вызвало немало споров как и среди представителей власти, так и педагогов и родителей. Почему одни считают это псевдопроблемой и оттягиванием внимания от главного, а другие - об уверенности в том, что переход на эстоноязычное образование будет завершен? В проблеме разбирался RusDelfi.

Проект этого решения был предложен фракцией Isamaa. Они не нашли поддержки большинства членов горсобрания. За переименование проголосовали 13 депутатов (7 от Партии реформ, 5 от Isamaa и 1 от EKRE), против - 37 (32 от центристов, 5 от соцдемов), трое (все от Eesti 200) воздержались.

Речь идет о Русской гимназии Хааберсти, Таллиннском Линнамяэском русском лицее, Ласнамяэской русской гимназии, Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее и Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии.

Решение комисси по образованию представлял Андрей Канте.

— Как вы думаете, почему представили Isamaa предложили такой проект?

— Мне трудно комментировать. Но как говорил разработчик этого проекта постановления, такое решение должно помочь перевести школы на эстонский язык обучения. И когда я делал доклад по этому пункту, я как раз озвучил статистику: из 57 муниципальных у нас 21 школа так или иначе является с русским языком обучения. Но в какой-то степени во всех школах, где есть гимназическая ступень, где есть классы языкового погружения, предлагается обучение на эстонском языке, поэтому нельзя сказать, что у нас чисто русскоязычные школы. Также разработчик этого проекта говорил о том, что очень много, непропорционально много названий школ содержит слово „вене“, а именно пять школ. Стоит справедливо отметить, что помимо школ, где есть в названии русская, в Таллинне есть также Английский колледж, Французский лицей, Кадриоргская немецкая гимназия, Таллиннская немецкая гимназия, Таллинская еврейская школа. Поэтому ровно пять и пять.

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RusDelfi
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