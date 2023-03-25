Андрей Канте: Убрать из названий „vene“ не поможет перевести школы на эстонский язык обучения. В первую очередь нужны учителя

— Мне трудно комментировать. Но как говорил разработчик этого проекта постановления, такое решение должно помочь перевести школы на эстонский язык обучения. И когда я делал доклад по этому пункту, я как раз озвучил статистику: из 57 муниципальных у нас 21 школа так или иначе является с русским языком обучения. Но в какой-то степени во всех школах, где есть гимназическая ступень, где есть классы языкового погружения, предлагается обучение на эстонском языке, поэтому нельзя сказать, что у нас чисто русскоязычные школы. Также разработчик этого проекта говорил о том, что очень много, непропорционально много названий школ содержит слово „вене“, а именно пять школ. Стоит справедливо отметить, что помимо школ, где есть в названии русская, в Таллинне есть также Английский колледж, Французский лицей, Кадриоргская немецкая гимназия, Таллиннская немецкая гимназия, Таллинская еврейская школа. Поэтому ровно пять и пять.