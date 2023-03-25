ФОТО | Управа района Ласнамяэ поблагодарила дворников за хорошую работу

„Это была долгая и тяжелая зима для всех, кто заботится о порядке в нашем городе, особенно для дворников, которые выполняют большую часть работы вручную. Мы хотели выразить признательность людям, которые сделали все возможное, чтобы наш район был максимально безопасным и комфортным для передвижения зимой“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



Она добавила, что город ежегодно отмечает лучших дворников по результатам конкурса „Таллиннский снежный терминатор“, на который каждая районная управа может выдвинуть до трёх кандидатов. „Однако для нас важны не только те дворники, которых можно привести в пример всему городу, но и все те, кто делает свою работу с душой, а таких у нас в Ласнамяэ действительно много“, – сказала Юрченко.



В феврале управа района Ласнамяэ обратилась к жителям с просьбой сообщить о дворниках, которые, по их мнению, образцово справлялись этой зимой с уборкой снега и борьбой с гололёдом на вверенной им территории.



В ответ на призыв управы было получено в общей сложности 307 сообщений, часть из которых были повторными. 24 марта на мероприятии в центре культуры „Линдакиви“ управа района Ласнамяэ выразила благодарность более чем 200 дворникам.