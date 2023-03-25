Японец Уно - новый чемпион мира, Селевко с лучшим результатом сезона - 17-й(1)
В Сайтаме (Япония) завершились соревнования мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию. Их победителем стал японский фигурист Сёма Уно, тем самым защитив свой титул 2022 года. Илья Малинин с шестью квадами стал 3-м.
От Эстонии на чемпионате мира выступил Михаил Селевко, который за короткую программу набрал 76.81 балла и прошел в произвольную программу с 15-го места. Начало произвольной у Михаила не задалось, но потом он смог собраться и показал свой лучший результат этого сезона - 154.13 балла за произвольную и 230.94 балла в сумме за две программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно (Япония) – 301,14
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 296,03
3. Илья Малинин (США) – 288,44
4. Кевин Аймо (Франция) – 282,97
5. Джейсон Браун (США) – 280,04
6. Казуки Томоно (Япония) – 273,41
7. Киган Мессинг (Канада) – 265,16
8. Лукас Бричги (Швейцария) – 257,34
9. Маттео Риццо (Италия) – 256,04
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 253,11
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 251,76
12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43
13. Денис Васильев (Латвия) – 243,15
14. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 236,93
15. Сота Ямамото (Япония) – 232,39
16. Марк Городницкий (Израиль) – 232,13
17. Михаил Селевко (Эстония) – 230,94
18. Андреас Нордебак (Швеция) – 233,52
19. Никита Старостин (Германия) – 217,87
20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32
21. Эндрю Торгашев (США) – 210,59
22. Цзинь Боян (Китай) – 204,22
23. Адам Хагара (Словакия) – 203,26
24. Маурицио Цандрон (Австрия) – 194,31
До соревнований:
Русский американец Малинин заявил на ЧМ шесть квадов, включая аксель, после короткой программы он идет вторым, уступая Уно чуть более 4 баллов.
Как прошли утренние тренировки лидеров?
Как сообщает журналист Джеки Вонг с места событий, тренировка сильнейшей разминки прошла следующим образом:
Илья Малинин вне прогона исполнил секвенцию тройной лутц — тройной аксель, ойлерный каскад с четверным лутцем, каскад с четверным тулупом (после бабочки), четверной сальхов, четверной флип (после двух бабочек), четверной аксель (после бабочки). В прогоне произвольной Илья справился с четверным акселем, наметил флип, сделал сальхов и обозначил лутц. Во второй половине Малинин сделал всё: четверной лутц-ойлер-четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, секвенция тройной лутц — тройной аксель.
Сёма Уно вне прогона сделал два тройных акселя и секвенцию из тройного и двойного акселя, четверной тулуп (после — бабочка), четверной флип в степаут (после двух бабочек), четверной риттбергер (после двух бабочек). В прогоне Уно сделал бабочки на риттбергере и сальхове, после чего обозначил флип и сделал тройной аксель. Во второй половине — двойной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель. После прогона Сёма скрутил четверной риттбергер.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 10:20 по эстонскому времени, прямая трансляция - ETV+.
Первая разминка
1. Адам Хагара (Словакия)
2. Маурицио Цандрон (Австрия)
3. Эндрю Торгашев (США)
4. Морис Квителашвили (Грузия)
5. Андреас Нордебак (Швеция)
6. Цзинь Боян (Китай)
Вторая разминка
7. Михаил Шайдоров (Казахстан)
8. Сота Ямамото (Япония)
9. Никита Старостин (Германия)
10. Михаил Селевко (Эстония) 11:46
11. Марк Городницкий (Израиль)
12. Маттео Риццо (Италия)
Третья разминка
13. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
14. Денис Васильев (Латвия)
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
16. Лукас Бричги (Швейцария)
17. Даниэль Грассль (Италия)
18. Казуки Томоно (Япония)
Четвертая разминка
19. Джейсон Браун (США)
20. Кевин Аймо (Франция)
21. Киган Мессинг (Канада)
22. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
23. Илья Малинин (США)
24. Шома Уно (Япония)
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