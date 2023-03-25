Японец Уно - новый чемпион мира, Селевко с лучшим результатом сезона - 17-й

От Эстонии на чемпионате мира выступил Михаил Селевко, который за короткую программу набрал 76.81 балла и прошел в произвольную программу с 15-го места. Начало произвольной у Михаила не задалось, но потом он смог собраться и показал свой лучший результат этого сезона - 154.13 балла за произвольную и 230.94 балла в сумме за две программы.