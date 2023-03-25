ЧМ по фигурному катанию: сможет ли американец Малинин обойти японца, а Селевко пробиться в топ-10?
25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец Шома Уно.
От Эстонии на чемпионате мира выступает Михаил Селевко, который за короткую программу набрал 76.81 балла и прошел в произвольную программу с 15-го места.
Русский американец Малинин заявил на ЧМ шесть квадов, включая аксель, после короткой программы он идет вторым, уступая Уно чуть более 4 баллов.
Как прошли утренние тренировки лидеров?
Как сообщает журналист Джеки Вонг с места событий, тренировка сильнейшей разминки прошла следующим образом:
Илья Малинин вне прогона исполнил секвенцию тройной лутц — тройной аксель, ойлерный каскад с четверным лутцем, каскад с четверным тулупом (после бабочки), четверной сальхов, четверной флип (после двух бабочек), четверной аксель (после бабочки). В прогоне произвольной Илья справился с четверным акселем, наметил флип, сделал сальхов и обозначил лутц. Во второй половине Малинин сделал всё: четверной лутц-ойлер-четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, секвенция тройной лутц — тройной аксель.
Сёма Уно вне прогона сделал два тройных акселя и секвенцию из тройного и двойного акселя, четверной тулуп (после — бабочка), четверной флип в степаут (после двух бабочек), четверной риттбергер (после двух бабочек). В прогоне Уно сделал бабочки на риттбергере и сальхове, после чего обозначил флип и сделал тройной аксель. Во второй половине — двойной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель. После прогона Сёма скрутил четверной риттбергер.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 10:20 по эстонскому времени, прямая трансляция - ETV+.
Первая разминка
1. Адам Хагара (Словакия)
2. Маурицио Цандрон (Австрия)
3. Эндрю Торгашев (США)
4. Морис Квителашвили (Грузия)
5. Андреас Нордебак (Швеция)
6. Цзинь Боян (Китай)
Вторая разминка
7. Михаил Шайдоров (Казахстан)
8. Сота Ямамото (Япония)
9. Никита Старостин (Германия)
10. Михаил Селевко (Эстония) 11:46
11. Марк Городницкий (Израиль)
12. Маттео Риццо (Италия)
Третья разминка
13. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
14. Денис Васильев (Латвия)
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
16. Лукас Бричги (Швейцария)
17. Даниэль Грассль (Италия)
18. Казуки Томоно (Япония)
Четвертая разминка
19. Джейсон Браун (США)
20. Кевин Аймо (Франция)
21. Киган Мессинг (Канада)
22. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
23. Илья Малинин (США)
24. Шома Уно (Япония)
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