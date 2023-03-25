ЧМ по фигурному катанию: сможет ли американец Малинин обойти японца, а Селевко пробиться в топ-10?

Илья Малинин вне прогона исполнил секвенцию тройной лутц — тройной аксель, ойлерный каскад с четверным лутцем, каскад с четверным тулупом (после бабочки), четверной сальхов, четверной флип (после двух бабочек), четверной аксель (после бабочки). В прогоне произвольной Илья справился с четверным акселем, наметил флип, сделал сальхов и обозначил лутц. Во второй половине Малинин сделал всё: четверной лутц-ойлер-четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, секвенция тройной лутц — тройной аксель.

Сёма Уно вне прогона сделал два тройных акселя и секвенцию из тройного и двойного акселя, четверной тулуп (после — бабочка), четверной флип в степаут (после двух бабочек), четверной риттбергер (после двух бабочек). В прогоне Уно сделал бабочки на риттбергере и сальхове, после чего обозначил флип и сделал тройной аксель. Во второй половине — двойной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель. После прогона Сёма скрутил четверной риттбергер.