Сколько Россия заплатила World Athletics из-за допингового скандала(2)
World Athletics восстановил Всероссийскую федерацию легкой атлетики после семилетнего отстранения, но спортсмены все еще не могут выступать на международных турнирах. Как развивались события и во сколько скандал обошелся России — в материале „РБК Спорт“.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в четверг принял решение восстановить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах после семилетнего отстранения. Но выступать на международных соревнованиях российские спортсмены пока все равно не могут — из-за войны в Украине.
С 2015 года ВФЛА дважды оказывалась в центре допинг-скандалов. В 2019 году Россия была близка к восстановлению членства в World Athletics, однако из-за очередного допингового дела сделать этого не удалось.
Тогда руководство ВФЛА обвинили в попытке выгородить прыгуна в высоту Данила Лысенко с помощью поддельных медицинских справок. В итоге россиян снова оставили без турниров.
Что произошло?
9 ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Минспорт и ФСБ во вмешательстве в работу аккредитованной антидопинговой лаборатории, которая находится в Москве. По данным WADA, в конце 2014 года глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков лично распорядился уничтожить 1417 допинг-проб перед проверкой.
В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА. Также была создана рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая контролировала восстановление федерации в правах.
Из-за дисквалификации многие российские легкоатлеты лишились возможности участвовать в международных турнирах, а прошедшие строгий отбор со стороны World Athletics выступали в нейтральном статусе. Из-за санкций россияне не были допущены к Олимпиаде-2016 (выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина).
С 2017 года россияне выступали как нейтральные атлеты.
Точкой отсчета следующего крупного скандала стал август 2018 года. Тогда прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранен за неоднократные нарушения „правил доступности для тестирования“ (он пропустил три допинг-теста). Позднее он представил медицинские справки, которые оправдывали пропуск тестов, но они оказались поддельными. Расследование выявило, что к подделке документов причастно руководство ВФЛА во главе с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. В итоге из-за дела Лысенко и невыплаты штрафа World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать в любом статусе.
В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могли получить не более 10 легкоатлетов без права замены. Всего нейтральный статус получили более 100 российских спортсменов. На Олимпиаду в Токио были допущены только десять россиян, которых могла выбрать ВФЛА.
Во сколько допинговый скандал обошелся России
Даже после полной смены руководства ВФЛА, которое было замешано в допинг-скандале, World Athletics отказалась рассматривать вопрос допуска спортсменов до выплаты $6,8 млн (половина из наложенного на федерацию штрафа в $10 млн + расходы комиссии по восстановлению членства).
Поиск средств на эту цель оказался невыполнимой задачей для возглавившего ВФЛА в феврале 2020 года Евгения Юрченко. В результате он отказался от поста президента уже в июле 2020-го. А $6,8 млн перечислили уже после дедлайна, подключения к вопросу Министерства спорта и угроз полного исключения ВФЛА со стороны World Athletics.
Благодаря полученным от российской стороны деньгам World Athletics завершила тяжелый пандемийный сезон в плюсе, несмотря на потерю доходов ($40 млн) из-за переноса Олимпиады. Причем ассоциации удалось впервые с 2017-го завершить год с прибылью.
Штраф от ВФЛА в 2020 году стал третьей по размеру статьей доходов World Athletics — после продажи медиаправ ($14,8 млн) и коммерческих прав ($13 млн).
$10 млн в качестве штрафов — это не единственная крупная сумма, которую ВФЛА выплатила международной организации. За первые три года разбирательства Россия потратила более $25 млн. До 2019 года ВФЛА заплатила $3,2 млн только за расходы, связанные с деятельностью рабочей группы по восстановлению России, группы по допуску спортсменов в нейтральном статусе, а также судебные издержки.
Доходы и расходы World Athletics
За 2021 год (последние доступные данные) выручка ассоциации — с учетом олимпийских выплат — составила $83 млн (+87% по сравнению с 2020-м).
Расходы в 2021 году в сравнении с предыдущим увеличились на 26%, до $52,6 млн, так как турниров было больше.
Призовой фонд спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике в 2021 году был увеличен на $1 млн. В 2022 и 2023 годах он будет покрываться World Athletics за счет штрафов от ВФЛА.
Что дальше?
Несмотря на то что ВФЛА вернула себе членство в международной федерации, российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics. Это связано с тем, что в марте 2022 года совет организации запретил атлетам из России и Белоруссии выступать из-за войны в Украине.
Восстановление членства позволяет легкоатлетам не подавать заявки на нейтральные статусы. Теперь в международной организации будут внимательно следить за работой ВФЛА, чаще тестировать спортсменов.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что восстановление статуса ВФЛА World Athletics является результатом огромной проделанной работы. „Восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, после того как организация несколько лет балансировала на грани исключения из World Athletics, — это, безусловно, шаг вперед и результат огромной проделанной работы“, — написал Поздняков.
Условия для снятия отстранения с России и Белоруссии будут сформулированы по рекомендации специально созданной рабочей группы. А пока санкции не сняты спортсмены двух стран не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.