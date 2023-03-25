Сколько Россия заплатила World Athletics из-за допингового скандала

Тогда руководство ВФЛА обвинили в попытке выгородить прыгуна в высоту Данила Лысенко с помощью поддельных медицинских справок. В итоге россиян снова оставили без турниров.



Что произошло?

9 ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Минспорт и ФСБ во вмешательстве в работу аккредитованной антидопинговой лаборатории, которая находится в Москве. По данным WADA, в конце 2014 года глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков лично распорядился уничтожить 1417 допинг-проб перед проверкой.



В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА. Также была создана рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая контролировала восстановление федерации в правах.



Из-за дисквалификации многие российские легкоатлеты лишились возможности участвовать в международных турнирах, а прошедшие строгий отбор со стороны World Athletics выступали в нейтральном статусе. Из-за санкций россияне не были допущены к Олимпиаде-2016 (выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина).



С 2017 года россияне выступали как нейтральные атлеты.



Точкой отсчета следующего крупного скандала стал август 2018 года. Тогда прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранен за неоднократные нарушения „правил доступности для тестирования“ (он пропустил три допинг-теста). Позднее он представил медицинские справки, которые оправдывали пропуск тестов, но они оказались поддельными. Расследование выявило, что к подделке документов причастно руководство ВФЛА во главе с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. В итоге из-за дела Лысенко и невыплаты штрафа World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать в любом статусе.



В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могли получить не более 10 легкоатлетов без права замены. Всего нейтральный статус получили более 100 российских спортсменов. На Олимпиаду в Токио были допущены только десять россиян, которых могла выбрать ВФЛА.



Во сколько допинговый скандал обошелся России



Даже после полной смены руководства ВФЛА, которое было замешано в допинг-скандале, World Athletics отказалась рассматривать вопрос допуска спортсменов до выплаты $6,8 млн (половина из наложенного на федерацию штрафа в $10 млн + расходы комиссии по восстановлению членства).



Поиск средств на эту цель оказался невыполнимой задачей для возглавившего ВФЛА в феврале 2020 года Евгения Юрченко. В результате он отказался от поста президента уже в июле 2020-го. А $6,8 млн перечислили уже после дедлайна, подключения к вопросу Министерства спорта и угроз полного исключения ВФЛА со стороны World Athletics.



Благодаря полученным от российской стороны деньгам World Athletics завершила тяжелый пандемийный сезон в плюсе, несмотря на потерю доходов ($40 млн) из-за переноса Олимпиады. Причем ассоциации удалось впервые с 2017-го завершить год с прибылью.



Штраф от ВФЛА в 2020 году стал третьей по размеру статьей доходов World Athletics — после продажи медиаправ ($14,8 млн) и коммерческих прав ($13 млн).



$10 млн в качестве штрафов — это не единственная крупная сумма, которую ВФЛА выплатила международной организации. За первые три года разбирательства Россия потратила более $25 млн. До 2019 года ВФЛА заплатила $3,2 млн только за расходы, связанные с деятельностью рабочей группы по восстановлению России, группы по допуску спортсменов в нейтральном статусе, а также судебные издержки.



Доходы и расходы World Athletics



За 2021 год (последние доступные данные) выручка ассоциации — с учетом олимпийских выплат — составила $83 млн (+87% по сравнению с 2020-м).

Расходы в 2021 году в сравнении с предыдущим увеличились на 26%, до $52,6 млн, так как турниров было больше.