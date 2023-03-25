ЧМ-2023: американцы Чок и Бейтс победили в танцах на льду, несмотря на падение

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли чемпионат мира в танцах на льду. Чок и Бейтс победили, несмотря на падение в произвольном танце, которое произошло не на элементе. Вторыми стали Итальянцы Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, бронза у канадцев Пайпер Гиллес – Поль Пуарье.