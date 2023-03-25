Каллас: цель Европейского союза – снизить административную нагрузку предприятий

„Мы обсуждали укрепление конкурентоспособности европейской экономики. Ясно, что общий рынок является основой нашего успеха, благодаря которой растут наша экономика и уровень благосостояния. Мы должны продолжать развивать его, чтобы Европа не уступала в конкуренции остальному миру“, - сказала премьер-министр Каллас.

По словам премьер-министра, на саммите обсуждались решения, при помощи которых можно было бы максимально упростить предпринимателям работу на внутреннем рынке ЕС. „Конкурентоспособности европейских компаний мешает высокая административная нагрузка, поэтому ее снижение и применение смарт-решений, основанных на данных, позволят всем сэкономить время и деньги, так что мы должны этим заниматься. Государства должны создавать условия, способствующие развитию и росту экономики, и позволить предприятиям сосредоточиться на своих сильных сторонах: развитии товаров и услуг, продажах, росте и оптимизации производства“, - сказала премьер-министр.

„Меньше бюрократии, упрощение отчетности, а также честная и сильная конкуренция вместе со свободным движением капитала и людей помогут компаниям ЕС в полной мере раскрыть потенциал внутреннего рынка. Свободное движение данных и лучшая стандартизация помогут использовать искусственный интеллект и с его помощью снизить административную нагрузку“, - добавила премьер-министр. По словам Каллас, уже состоялись первые встречи между эстонскими чиновниками и представителями Европейской комиссии с целью более детально разъяснить предлагаемые Эстонией решения. Европейская комиссия к осени представит предложения, как уменьшить и упростить обязанность отчетности для предприятий.