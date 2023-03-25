Каллас: цель Европейского союза – снизить административную нагрузку предприятий(15)
На Европейском совете и саммите еврозоны главы государств и правительств Европейского союза обсуждали, как повысить конкурентоспособность европейской экономики, обуздать инфляцию, вызванную высокими ценами на энергию, а также говорили о бюджетной и экономической политике.
„Мы обсуждали укрепление конкурентоспособности европейской экономики. Ясно, что общий рынок является основой нашего успеха, благодаря которой растут наша экономика и уровень благосостояния. Мы должны продолжать развивать его, чтобы Европа не уступала в конкуренции остальному миру“, - сказала премьер-министр Каллас.
По словам премьер-министра, на саммите обсуждались решения, при помощи которых можно было бы максимально упростить предпринимателям работу на внутреннем рынке ЕС. „Конкурентоспособности европейских компаний мешает высокая административная нагрузка, поэтому ее снижение и применение смарт-решений, основанных на данных, позволят всем сэкономить время и деньги, так что мы должны этим заниматься. Государства должны создавать условия, способствующие развитию и росту экономики, и позволить предприятиям сосредоточиться на своих сильных сторонах: развитии товаров и услуг, продажах, росте и оптимизации производства“, - сказала премьер-министр.
„Меньше бюрократии, упрощение отчетности, а также честная и сильная конкуренция вместе со свободным движением капитала и людей помогут компаниям ЕС в полной мере раскрыть потенциал внутреннего рынка. Свободное движение данных и лучшая стандартизация помогут использовать искусственный интеллект и с его помощью снизить административную нагрузку“, - добавила премьер-министр. По словам Каллас, уже состоялись первые встречи между эстонскими чиновниками и представителями Европейской комиссии с целью более детально разъяснить предлагаемые Эстонией решения. Европейская комиссия к осени представит предложения, как уменьшить и упростить обязанность отчетности для предприятий.
Руководители государств и правительств обсудили также готовность энергетического сектора к следующей зиме. „Эту зиму мы пережили, но нам нужно использовать этот промежуток, когда цены более выгодны, чтобы заполнить свои хранилища. Параллельно мы должны улучшать свои коммуникации, разрабатывать решения для управления потреблением и ускорить приход на рынок энергии из возобновляемых источников“, - сказала премьер-министр Каллас. „Для этого необходимо принять изменения к регуляциям рынка электроэнергии, которые, помимо прочего, будут обеспечивать доступные для потребителей цены“, - добавила премьер-министр.
На саммите еврозоны, состоявшемся на полях Европейского совета, обсуждалось состояние экономики и финансов валютного союза. „Мы отметили, что в нынешнем году состояние экономики оказалось лучшим, чем можно было ожидать, даже несмотря на высокую инфляцию. Мы договорились, что после омраченных пандемией лет снова будем двигаться к ответственной и стабильной бюджетной политике. Это означает, что страны-члены должны будут применить меры для уменьшения дефицита бюджета и долговой нагрузки, необходимо избегать постоянного дефицита бюджета. Мы также должны помнить уроки прошлого финансового кризиса – требования к банкам, введенные в Европейском союзе, оправдали себя, у банков сильная база“, - отметила премьер-министр Каллас.