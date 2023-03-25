ФОТО | Сильный ветер валит деревья на дороги, более 4700 домохозяйств остались без электричества

Например, в деревне Навести в Вильяндимаа утром в результате сильного ветра на проезжую часть упало большое дерево, из-за чего движение по шоссе было заблокировано почти на час. Прибывшие спасатели распилили дерево на части и расчистили дорогу.

Утром Агентство по окружающей среде сообщило, что сегодня во многих местах будут дуть очень сильные юго-западные и западные ветры. По состоянию на утро на побережье были порывы до 24 м/с, на удаленных от моря территориях - до 20 м/с, а местами еще больше. Сохраняется опасность падения деревьев.