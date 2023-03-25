Миссия ООН заявила, что и Россия, и Украина виноваты в убийстве пленных. Но расследует их только Киев

В докладе, опубликованном ММПЧУ, содержатся данные об убийствах до 25 российских и 15 украинских военнопленных.

„Начну с российских военнослужащих, которые находятся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ, - заявила на пресс-конференции в Киеве глава миссии Матильда Богнер. - Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследования пяти случаев, что охватывает 22 жертвы, мы не имеем данных о каких-либо судебных производствах“.

Половина из 229 российских военнопленных, с которыми говорили члены миссии ММПЧУ, рассказывали о жестоком обращении с ними в плену, следует из доклада.

„Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных после их захвата ВС РФ в плен. Военные ЧВК „Вагнера“ осуществили 11 из этих казней“, - добавила Богнер.

О каком-либо расследовании по поводу внесудебных казней украинских военнопленных российской стороной она не говорила.

В начале марта украинские власти распространили видеозапись, на которой, как они заявили, запечатлен расстрел пленного украинского военного Александра Мациевского. На ролике слышно, как безоружный Мациевский говорит „Слава Украине!“, после чего по нему начинают стрелять.

Пытки в российском плену

Большинство украинских военнопленных рассказывали, что, попав в плен, подвергались пыткам и истязаниям со стороны российских военных и сотрудников ФСБ. „Пытки включали избиение, пытки электрическим током, нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни“, - рассказала Богнер.