В Таллинне при пожаре погиб мужчина
Вчера поздно вечером, в 21:56, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под двери квартиры в многоквартирном доме на Палдиски шоссе в Таллинне идет дым. Когда спасатели прибыли на место, квартира уже была наполнена дымом. При входе в квартиру спасатели обнаружили тело мужчины.
По словам руководителя спасательных работ, датчик дыма не был установлен на потолке в соответствии с требованиями. Дальнейшее расследование установит точные причины возгорания. Спасательный департамент напоминает, что детекторы дыма в Эстонии являются обязательными с 2009 года. Правильно установленный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.
В этом году при пожарах в Эстонии уже погибло 12 человек.