В Таллинне при пожаре погиб мужчина

Вчера поздно вечером, в 21:56, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под двери квартиры в многоквартирном доме на Палдиски шоссе в Таллинне идет дым. Когда спасатели прибыли на место, квартира уже была наполнена дымом. При входе в квартиру спасатели обнаружили тело мужчины.