За рубежом
24.03.2023, 20:42

У 37% украинцев среди родственников и знакомых есть убитые и раненые с начала войны

 
BBC News Русская служба
Üks samuti Žõtomõri trassi lähistele jäänud külasid, mis sairängalt pihta.
Üks samuti Žõtomõri trassi lähistele jäänud külasid, mis sairängalt pihta.
ФОТО: Karl Mikovitš | Delfi Meedia

Украинский социологический „Центр имени Александра Разумкова“ провел опрос двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе не участвовали люди, находящиеся в оккупации или в местах ведения боев.

Вопрос, как пишет „Украинская правда“, звучал так: „Есть ли у Вас родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?“

37% респондентов ответили, что да, такие люди есть. 4% опрошенных затруднились с ответом, остальные ответили отрицательно.

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