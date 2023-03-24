За рубежом
24.03.2023, 20:08

ВИДЕО | Латвийская полиция совместно с коллегами из Украины задержала группу телефонных мошенников

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rus.delfi.lv
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Кадр видео
ФОТО: Скриншот

Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами приостановили деятельность международной организованной преступной группы, передает латвийский „Delfi“.

Мошенническая схема проворачивалась, используя кол-центр, который находился в Украине и ежемесячный оборот которого, возможно, превышал 128 000 евро. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что большая часть пострадавших - жители Латвии.

Сотрудники Госполиции проанализировали информацию о телефонных мошенниках - те случаи, когда преступники выдавали себя за сотрудников полиции или службы безопасности банка с целью заполучить данные доступа к счетам жертв. В своих схемах мошенники выдумывали самые разные истории с одной целью - данные нужны прямо сейчас, потому что якобы именно в данный момент неизвестные производят какие-то подозрительные операции со счетом. Причем на экране телефона пострадавшего высвечивался местный номер - из полиции или банка, хотя на самом деле преступники находились в Украине.

В Госполиции отмечают, что с помощью специальных программ, преступники могут подделывать телефонные номера любой страны, а также любые номера частных лиц или предприятий.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что операторы конкретного кол-центра звонили именно жителям Латвии и разговаривали на русском языке. Во время разговора оператор указывал на якобы мошеннические действия со счетом в банке жертвы и торопил быстрее предпринять меры, а именно назвать данные доступа к счету. После этого денежные средства переводились со счета человека на счета мошенников.

Стражи порядка указывают, что в Украине, в Днепропетровском крае под контролем данной группировки работали более 60 операторов. В создании и управлении данной сети были задействованы граждане Украины. С целью ликвидировать деятельность преступной группировки Госполиция совместно с коллегами из правоохранительных органов Украины создала следственную группу, которой в результате удалось раскрыть и прекратить деятельность мошенников.

На данный момент задержаны 10 участников преступной группы, произведено более 30 обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе следствия установлено, что у каждого задержанного была своя роль: контроль за кол-центром, обучение операторов, координирование работников, легализация полученных средств и другие.

Операторы проходили специальный отбор, их обучали, обеспечивали базой клиентов, которая приобреталась в сети „DarkNet“.

В ходе обысков изъяты документы, носители информации, оружие, транспортные средства и другие предметы, подтверждающие преступную деятельность.

Арестовано имущество общей стоимостью 272 000 евро. Сейчас проводятся активные действия, чтобы идентифицировать всех, кто пострадал от действий конкретной преступной группы.

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