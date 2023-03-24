ВИДЕО | Латвийская полиция совместно с коллегами из Украины задержала группу телефонных мошенников

Мошенническая схема проворачивалась, используя кол-центр, который находился в Украине и ежемесячный оборот которого, возможно, превышал 128 000 евро. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что большая часть пострадавших - жители Латвии.

Сотрудники Госполиции проанализировали информацию о телефонных мошенниках - те случаи, когда преступники выдавали себя за сотрудников полиции или службы безопасности банка с целью заполучить данные доступа к счетам жертв. В своих схемах мошенники выдумывали самые разные истории с одной целью - данные нужны прямо сейчас, потому что якобы именно в данный момент неизвестные производят какие-то подозрительные операции со счетом. Причем на экране телефона пострадавшего высвечивался местный номер - из полиции или банка, хотя на самом деле преступники находились в Украине.

В Госполиции отмечают, что с помощью специальных программ, преступники могут подделывать телефонные номера любой страны, а также любые номера частных лиц или предприятий.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что операторы конкретного кол-центра звонили именно жителям Латвии и разговаривали на русском языке. Во время разговора оператор указывал на якобы мошеннические действия со счетом в банке жертвы и торопил быстрее предпринять меры, а именно назвать данные доступа к счету. После этого денежные средства переводились со счета человека на счета мошенников.

Стражи порядка указывают, что в Украине, в Днепропетровском крае под контролем данной группировки работали более 60 операторов. В создании и управлении данной сети были задействованы граждане Украины. С целью ликвидировать деятельность преступной группировки Госполиция совместно с коллегами из правоохранительных органов Украины создала следственную группу, которой в результате удалось раскрыть и прекратить деятельность мошенников.