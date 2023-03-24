Кадри Симсон: я еще не поняла, почему Кылварт считает, что справится лучше Ратаса(44)
Видный член Центристской партии (ЦП), еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прокомментировала для Delfi намерение мэра Таллинна Михаила Кылварта баллотироваться на пост председателя партии.
Симсон сказала нынешнему руководителю ЦП Юри Ратасу, что он должен вновь выставить свою кандидатуру.
Юри Ратас еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в председатели партии. Какое у вас ощущение, он мог бы баллотироваться?
Я считаю, что он должен посоветоваться со многими людьми и посмотреть, кого больше: тех, кто поддерживает его как руководителя, или критиков, по мнению которых любая альтернатива будет лучше. Со мной он посоветовался, и я рекомендовала ему продолжить работу на посту председателя ЦП.
Есть ли альтернатива Юри Ратасу помимо Михаила Кылварта?
Всегда есть. В политику ведь идут люди, у которых есть амбиции. Ситуации, когда нельзя будет найти человека, который хотел бы возглавить Центристскую партию, не будет и в самые худшие времена.
Какой была бы Центристская партия под руководством Михаила Кылварта?
Другой, но я считаю, что важно то, что Центристской партии под руководством Михаила Кылварта и ему самому как председателю нужна будет вся Центристская партия. Конкуренция приветствуется, но там есть единая линия у всех будущих претендентов на пост лидера: они не хотят терять и тех, кто хочет альтернативу.
Какие голоса в случае прихода к власти Кылварта исчезли бы?
Этого я не могу сказать. У него же появится возможность представить свою программу. Я еще не совсем в курсе, почему он считает, что в имеющейся ситуации он справился бы с руководством партией лучше. И что сделал бы по-другому.
До истечения вашего мандата уполномоченного Еврокомиссии остался год. Вы вернётесь обратно в эстонскую политику?
Обязательно вернусь в Эстонию. Что касается политики, то это зависит от воли избирателей.
От воли каких избирателей?
Зависит от того, на каких выборах я буду просить мандат у избирателей.
На выборах Европарламента (весна 2024 -ред.)? Первый номер Центристской партии уже известен?
Я думаю, что нет, но... Честно говоря я считаю, что если я вернусь в Эстонию, то я вернусь именно в Эстонию, не в Брюссель, потому что это не было бы возвращением в Эстонию, правильно?
Может ли Яна Тоом по-прежнему рассчитывать на первое место в списке?
Я не знаю. Я не знаю, насколько велик будет спрос на это место.
А вы сами в следующий раз будете баллотироваться в председатели Центристской партии?
В будущем у меня открыты все возможности. Я позитивно настроена в отношении своих будущих перспектив и считаю, что у меня будет выбор между несколькими хорошими вариантами.