Правда ли, что в эфире китайского государственного телевидения показали карту будущего раздела России?

14 марта 2023 года карту опубликовал в Twitter российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. На момент написания этого разбора его твит собрал более 270 000 просмотров. Карта и кадр из трансляции китайского телеканала появлялись в интернете и раньше: ещё в июле 2020 года карту опубликовал в своём твиттере депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, а в апреле 2022 года её разместил в своём Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Наибольший резонанс вызвал твит латвийского политика: российские государственные СМИ тогда писали, что „в Латвии решили поделить Россию“. Карта появлялась также на белорусском оппозиционном сайте „Хартия’97» и в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

Чаще всего в соцсетях публикуют две фотографии: самой карты и кадра из трансляции китайского телевидения, в которой эта карта якобы была использована. Эти изображения стоит разобрать отдельно. Впервые карта была опубликована на форуме Reddit 2 июля 2020 года, выяснил проект Factcheck.kz, и она не имеет отношения к разделу России, о котором пишут политики и блогеры из разных стран. Изначально картинку разместили в сообществе MapPorn под заголовком „Ближайшая к вам страна, когда вы находитесь в России“.

Через несколько дней карту (с практически идентичным оригинальному заголовком) запостил в Twitter живущий в Мельбурне немецкий демограф Симон Кюстенмахер. А уже его твит процитировал латвийский депутат Кирштейнс, но уже со своим комментарием на латышском языке: „Как вы думаете, как скоро Россия будет вот так разделена“?

То есть в этом случае карта реальная, но изображение было вырвано из контекста и преподнесено как карта раздела России.

Совсем другая история со вторым изображением, на котором карта находится за спиной, как утверждается, ведущего одного из китайских телеканалов.