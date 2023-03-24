На борту теплохода Tallink умер член экипажа. Вертолет спасателей из-за погодных условий сесть не смог

Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд подтвердила, что у одного из членов экипажа Silja Symphony вчера вечером случился приступ, в результате которого он умер. Вызванный вертолет спасателей не смог из-за тумана сесть на борт судна. Береговая охрана попросила теплоход подойти поближе к побережью, чтобы пострадавшему можно было бы максимально быстро оказать помощь.

Первую помощь оказавшемуся в тяжелом положении члену экипажа оказали как моряки, так и находившиеся на борту пассажиры. Позже первую помощь ему оказали и морские спасатели, но спасти моряка не удалось. „Скончавшийся член экипажа находился на борту судна до прибытия в Стокгольм“, - сказала Нёйд.

Silja Symphony курсирует на линии Хельсинки - Стокгольм. Из-за спасательных работ лайнер пришел в Стокгольм с опозданием примерно на час.