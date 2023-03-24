ВИДЕО | Латвийско-эстонская лига:„Калев/Крамо“ начал плей-офф с тяжелой победой над „Огре“

Калевцы выиграли первую четверть со счетом 19:16. Во второй четверти „Калев“ вел 24:20, на что „Огре“ ответили рывком 7:0. Однако первый тайм закончился ничьей 37:37.

По итогам третьей четверти хозяева вели 61:47. Баскетболисты „Огре“ сократили разницу в последней четверти (Огре выиграли последнюю четверть 25:13),но сравнять счет так и не удалось . В итоге калевцы одержали победу с отрывом в шесть очков.

Команды дважды встречались в регулярном чемпионате. В обоих случаях победу праздновал эстонский клуб. „Калев/Крамо“ выиграли выездной матч 14 января со счетом 100:78 и домашний матч 16 февраля со счетом 99:68.

Второй матч серии запланирован на 1 апреля на домашнем поле „Огре“. При необходимости третьей игры, игра состоится в Таллинне 2 апреля.

Повтор матча:

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