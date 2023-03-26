Гарри Каспаров: российское общество должно признать совершенные военные преступления

„Это российские преступления“

„Путин - это и есть Россия. Ужасные преступления путинской армии в Украине - это российские преступления. Единственная надежда - покончить с имперскими аппетитами и сделать Россию обычным национальным государством, которое больше не будет империей и угрозой миру. Российское общество должно признать совершенные военные преступления. Нужно покаяться и выплатить репарации“

„Мы поддерживаем любые поставки оружия в Украину“

„Мы с коллегами боремся за победу Украины, потому что это означает свободу для России. Вот почему мы поддерживаем любые поставки оружия в Украину. Мы считаем, что сегодняшний конфликт - это война между свободой и тиранией“

О бело-голубом флаге

„Это будущий флаг России. Он стал стягом российской оппозиции после начала вторжения. Красная полоса убрана. Мы считаем, что после преступлений в Украине на российском флаге не может быть цвета крови“

О видео с Путиным из Мариуполя

„Отчаянный крик женщины на заднем плане - признак того, что это ложь. Всякий раз, когда Путин едет по России, все, кого он встречает, - это сотрудники спецслужб, замаскированные под обычных граждан. Путин просто пытается выглядеть хоть сколько-нибудь сильным. Но по сравнению с визитом Зеленского в Бахмут или Байдена в Киев эта поездка - просто неудачная шутка“