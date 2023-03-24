Будущий депутат Рийгикогу Алексей Евграфов - о провале центристов на выборах, санкциях и отношении к Путину

На выборах в Рийгикогу ты баллотировался по списку Центристской партии. Раньше ты критиковал центристов, особенно перед тем, как сменить мэра Нарвы Тармо Таммисте. С этой точки зрения, все ли этично или все-таки политика это грязное дело?

В политике очень много токсичного. Безусловно, есть моменты, с которыми надо бороться, которых надо избегать и которые исправлять. Это же касается и Центристской партии, потому результаты выборов, которые были показаны, ни для одной партии не могут считаться хорошими. Все сделали ошибки. Люди не получили ощущение того, что действующие политические силы с ними считаются. Безусловно, все партии должны на это обратить пристальное внимание, в том числе Центристская.