Министр соцзащиты о грубом обращении с детьми в Lille Kodu: надзор необходим, но невозможно заниматься этим ежедневно

В пятницу мы опубликовали статью Eesti Päevaleht о том, как в Lille Kodu в течение более чем трех месяцев грубо обращались с детьми, имеющими особые потребности. К ним применяли физическое насилие: били по лицу, черенком от швабры по телу, удерживали силой.

Фирма Hoolekandeteenused (в подчинении которой находился Lille Kodu) уволила трех жестоких сотрудниц еще два года назад, как только стало известно об издевательствах над детьми. В настоящий момент в доме попечения Lille Kodu больше не оказывается услуга по уходу за детьми с особыми потребностями, срок пятилетнего договора с Департаментом социального страхования истек.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало говорит, что речь идет о крайне прискорбной истории, такие случаи совершенно недопустимы.

Рийсало отметила, что Департамент социальной защиты (SKA) начиная с того момента, когда этот инцидент стал достоянием общественности, активно работает над повышением качества услуг: проводятся курсы повышения квалификации, идет обмен опытом, чтобы услуги, особенно оказываемые детям, были более высокого уровня. „Это процесс, который никогда не будет завершен, потому что потребности детей становятся всё более сложными. К счастью, сегодня у нас нет проблем с нехваткой мест, где эти услуги оказываются“, - сказала она.

„Случившая ситуация достойно сожаления. Все стороны должны вынести отсюда урок и быть более внимательными, но надеюсь, мы больше никогда не окажемся в такой ситуации“, - сказала Рийсало.

Министр отметила, что надзор важен и необходим, но поскольку оказывается много различных социальных услуг и в данной сфере работает много сотрудников, то невозможно следить ежедневно за всеми учреждениями.