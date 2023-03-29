Ничего еще „за нас“ не решено: архитектор призывает не паниковать из-за принудительной реновации

По данным Министерства экономики, государство поддерживает реновацию с 2009 года, и с тех пор были отремонтированы около 1400 многоквартирных домов. Кроме того, с 2016 года почти 800 частных домов были реновированы с помощью субсидий.

Стратегия реновации Эстонии гласит, что к 2050 году мы должны отремонтировать около 14 000 многоквартирных домов, 100 000 частных домов и 27 000 нежилых зданий. Это означает, что жилые дома нуждаются в государственной поддержке в размере около 6 миллиардов евро к 2050 году (более 2 миллиардов евро до 2033 года). В течение следующих нескольких лет государство предоставит 330 миллионов евро на субсидии для квартирных товариществ, которые поступят из структурных фондов Европейского Союза. В прошлом году на малые дома было выделено 15 миллионов евро, к ним добавится еще 30 миллионов евро.