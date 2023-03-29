29.03.2023, 20:37
Ничего еще „за нас“ не решено: архитектор призывает не паниковать из-за принудительной реновации
Она поможет сэкономить на счетах!
ФОТО: В коллаже используются снимки из Shutterstock и фото автора Aron Urb
На прошлой неделе, 14 марта, Европейский парламент одобрил директиву, которая ужесточает обязательства по реновации зданий во всем ЕС. Некоторые политики встретили такое решение настороженно, другие - его одобрили. RusDelfi поговорил с архитектором Иваном Сергеевым, который рассказал о том, что под собой подразумевает реновация и насколько выгодным является решение ЕC для Эстонии.