Вяльбе предрекла „смерть лыжным гонкам“ из-за действий FIS

В нынешнем сезоне на этапе Кубка мира в Эстонии провели эксперимент, использовав одинаковую смазку для лыж для всех без исключения спортсменов. Это было сделано, чтобы уравнять слабые сборные с лидерами, пишет РБК.



„Я не слежу за тем, что происходит на международной арене. Но разве в „Формуле-1“ принимают такие же меры? Я вообще многому удивляюсь из того, что пытается сделать FIS. И когда я имела голос в международной федерации, я говорила то же самое“, — цитирует Вяльбе „Матч ТВ“.



Она привела в пример введение гонки на 50 км у женщин, и 20 км скиатлона у мужчин и женщин. „Если им приятно смотреть, что на старт у женщин выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе. Думаю, FIS быстро убьет лыжные гонки“, — заключила Вяльбе.



C нынешнего сезона Кубка мира и мужчины, и женщины бегают гонка на одинаковых дистанциях — на 10 км, 20 км, марафон (50 км) и скиатлон 20 км (10+10), а также спринт и эстафеты. Ранее у мужчин скиатлон имел дистанцию 30 км, у женщин — 15 км, индивидуальные гонки — по 15 и 10 км, марафоны — по 50 и 30 км соответственно.