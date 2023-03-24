„Мы знаем, что ты где-то там, за мостом“. Владимир Чердаков написал песню в память о трагически погибшей 11 лет назад маленькой нарвитянке Варе Ивановой(11)
„Ты трешь усталые глазки, просыпаешься в сказке и кормишь райских птичек с руки“, - это слова из новой песни нарвского музыканта Владимира Чердакова, которую он посвятил девочке Варе, трагически погибшей 11 лет назад - 23 марта 2012 года.
Эта история тогда потрясла не только Нарву и Северо-Восток, но и всю Эстонию.
18 марта 2012 года, девятилетняя нарвитянка Варя Иванова не вернулась с прогулки. Девочка была похищена неизвестным(и). Пятью днями позже тело девятилетней Вари с признаками сексуального насилия было найдено добровольцами, помогавшими полиции в поиске. Маленькая девочка объединила весь город, прощаться с ней на отпевание пришли тогда даже незнакомые люди, и только на кладбище отправились самые близкие.
На пресс-конференции, куда позвали журналистов, чтобы рассказать о трагедии и начале следствия, и прокурор, и остальные спикеры едва сдерживали слезы. Паузы повисали словно минуты молчания, а лица собравшихся были темными от горя.
Никто до сих пор не наказан, и уже не будет наказан. В ходе расследования были сделаны более тысячи ДНК-проб, для этого Эстония попросила помощи и у иностранных экспертов, в частности, сотрудничество велось с экспертами из Германии, Англии и России. Допросили более тысячи человек. Тогда делом Варвары занималось 20 работников органов охраны правопорядка. Спустя четыре года, в апреле 2016, прокуратура заявила, что по данным следствия, преступником мог быть мужчина-наркоман, который вскоре скончался от осознанной передозировки наркотиков.
Песня Владимира Чердакова в память о Варе Ивановой.
Музыка: Vladimir Tserdakov
Текст Vladimir Tserdakov
Аранжировка: Kirill Smirnov
Светлана Войтенко (детский хор)