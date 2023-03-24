Скончался ветеран войны, автор книги про Пауля Кереса

Нейштадт родился в Москве 6 октября 1923 года, во время Второй мировой войны служил в пехоте в звании лейтенанта, был дважды ранен. После войны отучился на юридическом факультете МГУ.

Достиг серьезных успехов в шахматах, выполнив норматив мастера спорта СССР, активно участвовал в турнирах по переписке до начала компьютерной эры. Был автором множества популярных книг по теории шахмат. Так его книга о Каталонском начале была издана тиражом в 100 000 экземпляров. В 1982 году Нейштадт написал едва ли не самую известную в советское время книгу, посвященную наследию эстонской звезды шахмат „Шахматный университет Пауля Кереса“.

В начале 90-х годов уехал в Израиль, где жил в течение последних 30 лет.

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