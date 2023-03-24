Новости Эстонии
24.03.2023, 11:46

Эстония высылает сотрудника посольства РФ, который активно участвовал в подрыве безопасности страны

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Meeleavaldus Vene saatkonna ees
Meeleavaldus Vene saatkonna ees
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.

Деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта. Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии.

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