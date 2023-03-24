Японка Сакамото - чемпионка мира, Петрыкина с личным рекордом в топ-9 лучших фигуристок мира!(7)
Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам двух программ победительницей стала Каори Сакамото. Представительница Эстонии Нина Петрыкина занимала после короткой программы промежуточное 6-е место и выступала в сильнейшей разминке.
За прокат произвольной Нина получила от судей 125.49, в сумме за две программы - 193.49. Это личный рекорд спортсменки и она уже точно входит в десятку лучших фигуристок этого чемпионата мира, что дает Эстонии две квоты на следующий чемпионат.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42
4. Изабо Левито (США) – 207,65
5. Маи Михара (Япония) – 205,70
6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51
7. Николь Шотт (Германия) – 197,76
8. Кимми Репонд (Швейцария) – 194,09
9. Нина Петрыкина (Эстония) – 193,49
10. Ринка Ватанабе (Япония) - 192,81
11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,78
12. Эмбер Гленн (США) – 188,33
13. Маделин Скизас (Канада) – 187,49
14. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,92
15. Брэди Теннелл (США) – 184,14
16. Екатерина Куракова (Польша) – 181,43
До соревнований
„Чемпионат“ поставил Нину Петрыкину в число тех спортсменок чемпионата мира, кто может удивить: „ Нина Петрыкина, 18 лет. Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. „Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее“, - приводит слова спортсменки издание.
Никто из девушек на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 не заявил четверные прыжки в произвольной. А вот попытки тройного акселя намерены предпринять японка Ринка Ватанабэ и американка Амбер Гленн. Также ещё одна представительница США Изабо Левито собирается продемонстрировать каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Как прошли тренировки
Американский журналист Джеки Вонг у себя в соцсетях поделился инсайдами с тренировок девушек.
Текущий лидер Каори Сакамото в прогоне произвольной откаталась чисто. Вне прогона зачем-то пробовала каскад тройной риттбергер — тройной риттбергер, с которого упала.
Занимающая вторую позицию кореянка Ли Ха Ин допустила в прогоне „бабочку“ на тройном флипе (скрутила только один оборот вместо трёх).
Идущая третьей японка Маи Михара во время прогона приземлила тройной лутц в степ-аут, из-за чего не смогла выполнить каскад, ещё один тройной лутц сдвоила.
Бельгийка Луна Хендрикс грязно выехала тройной лутц, который должен идти в каскаде с двойным тулупом.
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