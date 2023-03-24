Японка Сакамото - чемпионка мира, Петрыкина с личным рекордом в топ-9 лучших фигуристок мира!

За прокат произвольной Нина получила от судей 125.49, в сумме за две программы - 193.49. Это личный рекорд спортсменки и она уже точно входит в десятку лучших фигуристок этого чемпионата мира, что дает Эстонии две квоты на следующий чемпионат.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42

4. Изабо Левито (США) – 207,65

5. Маи Михара (Япония) – 205,70

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51

7. Николь Шотт (Германия) – 197,76

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 194,09

9. Нина Петрыкина (Эстония) – 193,49

10. Ринка Ватанабе (Япония) - 192,81

11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,78

12. Эмбер Гленн (США) – 188,33

13. Маделин Скизас (Канада) – 187,49

14. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,92

15. Брэди Теннелл (США) – 184,14

16. Екатерина Куракова (Польша) – 181,43

До соревнований

„Чемпионат“ поставил Нину Петрыкину в число тех спортсменок чемпионата мира, кто может удивить: „ Нина Петрыкина, 18 лет. Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. „Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее“, - приводит слова спортсменки издание.

Никто из девушек на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 не заявил четверные прыжки в произвольной. А вот попытки тройного акселя намерены предпринять японка Ринка Ватанабэ и американка Амбер Гленн. Также ещё одна представительница США Изабо Левито собирается продемонстрировать каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Как прошли тренировки

Американский журналист Джеки Вонг у себя в соцсетях поделился инсайдами с тренировок девушек.

Текущий лидер Каори Сакамото в прогоне произвольной откаталась чисто. Вне прогона зачем-то пробовала каскад тройной риттбергер — тройной риттбергер, с которого упала.

Занимающая вторую позицию кореянка Ли Ха Ин допустила в прогоне „бабочку“ на тройном флипе (скрутила только один оборот вместо трёх).