Полиция просит помощи в поисках 44-летнего мужчины

Мужчина ушел из дома утром 17 марта и до сих пор не вернулся. Пока поиски результатов не дали.

Рост Марко около 170 см, телосложение худощавое, волосы светлые. На фотографии он изображен с бородой, но на данный момент он ее не носит. Марко был одет в черную куртку, черные брюки, пеструю шапку и красные кроссовки либо коричневый туфли. Возможно, имеет с собой голубую спортивную сумку и черную сумку. Может передвигаться на темно-синем или черном велосипеде.

Мобильного телефона у него с собой нет.

Полиция просит всех, кто видел Марко, сообщить об этом по номеру 112 или 577 03075.

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