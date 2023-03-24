24.03.2023, 18:44
Полиция нашла пропавшего 44-летнего мужчину
ФОТО: Delfi
Полиция в пятницу утром просила помощи в поисках пропавшего в волости Тори в Пярнумаа 44-летнего Марко.
Мужчина ушел из дома утром 17 марта и не вернулся.
Вечером полиция сообщила, что Марко найден.
Внимательные люди заметили сегодня мужчину в одном заведении общепита Пярну, узнали его и сообщили об этом по телефону в Центр тревоги (112).
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