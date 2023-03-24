Хорошая новость для получающих пособие по нетрудоспособности: в мае выплаченная сумма может приятно удивить

Сейчас пособие по трудоспособности не выплачивается лицу с частичной трудоспособностью, брутто-доход которого за предыдущий месяц превысил 2 028,19 евро при частичной и 2 449,50 при полной нетрудоспособности. А если ваш брутто-доход за календарный месяц, предшествующий месяцу начисления пособия на трудоспособность, превышает 1 469,70 евро, размер пособия за месяц выплаты уменьшается по определенной формуле.

С 1 апреля пособие по нетрудоспособности будет рассчитываться на основе новых дневных ставок: для нетрудоспособных оно составит 18,60 евро в день (в среднем 558 евро в месяц вместо прежних 489,90); для тех, чья трудоспособность оценивается как частичная, 10, 602 евро в день (в среднем 318,06 евро в месяц вместо прежних 279,24).

Апрельское пособие за март будет выплачено еще по прежнему тарифу. Повышенные пособия людям начнут выплачивать с мая.

Вместе с увеличением пособия вырос и верхний предел дохода, с которого начинается пропорциональное уменьшение дохода. Начиная с мая, пособие по нетрудоспособности будет уменьшено по формуле, если брутто-доход получателя в предыдущем месяце превышал 1674 евро (это более, чем на 200 евро выше, чем раньше).

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