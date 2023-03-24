В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на самокате

В 01:29 возле Ярвевана теэ, 9 в Таллинне легковой автомобиль Volkswagen Passat под управлением 39-летнего мужчины столкнулся с ехавшей в том же направлении уборочной машиной Wille под управлением 64-летнего мужчины. В результате столкновения легковушка перевернулась через крышу, водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:00 возле Пушкини, 25 в Нарве 50-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf совершал поворот налево и наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на семилетнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

Кроме этого, было задержано десять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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