ФОТО | В центре Таллинна произошла авария газопровода. Людей из близлежащих домов эвакуировали

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на улице Йыэ в ходе строительных работ была повреждена находящаяся под давлением газовая трасса.

Сообщение об аварии поступило в 09:09. Людей из близлежащих зданий эвакуировали.

На место прибыли специалисты по ликвидации связанных с газом аварий. Полиция перенаправляет движение. Людей просят избегать перемещений в данной зоне.

Член правления одного из квартирных товариществ с улицы Йыэ сказал Delfi, что разочарован тем, что жильцам не сообщили об утечке. По его словам, согласно договоренности, Спасательный департамент должен был сообщать им об аварийных случаях, но сегодня этого не произошло, хотя часть дома была настолько заполнена газом, что было тяжело дышать.

Он рассказал, что около 9 часов утра у него было открыто окно и он услышал какое-то шипение, но подумал, что это под давлением прочищают трубы. Через некоторое время ему позвонил сосед и рассказал о случившемся. „Моя первая реакция была: какого черта, этот газ шипит уже полчаса. Я взял вещи и вышел на улицу, где уже было полно народа“.

По словам члена правления, один жилец и вовсе узнал об утечке от своего арендодателя, который сам живет на Сааремаа. „Человек, который живет на Сааремаа, читает новость на Delfi и просит эвакуироваться своего жильца, который живет в Таллинне“, - возмущается он. По его словам, ситуация с оповещением и эвакуацией была хаотичной, и никто не пострадал лишь по счастливой случайности.

В 10 часов Спасательный департамент сообщил в социальных сетях, что одна трасса газопровода закрыта, в 11:05 была закрыта и вторая. Пострадавших нет.

Спасатели следят за ситуацией и проводят изменения. Правила безопасности по-прежнему действуют в радиусе 100 метров от места аварии.

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