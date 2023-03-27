Новости Эстонии
27.03.2023, 09:15

Новое правительство не сможет найти деньги на строительство новых дорог, под ударом и финансирование уже имеющихся

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Вейко Вескимяэ
Вейко Вескимяэ
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На прошлой неделе стало ясно, что новое правительство сосредоточится на содержании существующей дорожной сети, поэтому строительства новых дорог скорее не предвидится, пишет Ärileht.

„План содержания дорог должен осуществляться таким образом, чтобы мы могли должным образом обслуживать уже построенные нами дороги. А в случае необходимости, где это возможно, могут быть построены участки 2+2 из 2+1 с целью повышения безопасности дорожного движения“, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

Рийна Сиккут сообщила ERR, что на содержание существующих дорог будут изыскиваться дополнительные деньги, потому что они сейчас в минусе.

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